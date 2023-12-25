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Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar temizlik ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bayburt\'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
25.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:14
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Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

BAYBURT - Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Kar yağışının etkili olduğu öğlen saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aynı anda karla mücadele çalışmasına başladı ve aralıksız devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde yoğun bir mesai içinde bulunurken mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Şehrin her noktasında karla mücadele çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bayburt Belediyesi her daim görevinin başında ekiplerimiz her zaman özverili bir şekilde görevlerini ifa ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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