Bayburt\'ta katı yakıt satan iş yerlerine Çevre İl Müdürlüğü denetimi sürüyor

Bayburt'ta kış döneminde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla katı yakıt satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan katı yakıtların mevzuatta belirlenen kriterlere uygunluğu yerinde inceleniyor. Denetimlerde, kömürlerin torba ve ambalajlarındaki bilgiler ile satış izin ve uygunluk belgeleri karşılaştırılıyor.

Denetimlerde ayrıca kömür torbalarında yer alan uygunluk belge numaralarının satış izin belgelerindeki numaralarla uyumu incelenirken, yakıtların piyasaya arz şartları, etiketleme ve belgelendirme durumları da kontrol ediliyor.

Çalışmalarla mevzuata uygun olmayan katı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi, başta kükürtdioksit ve partikül madde olmak üzere hava kirleticilerinin azaltılması ve hava kalitesinin korunması amaçlanıyor. Denetimlerin il genelinde sürdürüleceği belirtildi.