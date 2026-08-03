Bayburt'ta Kızılaya Gönüllü Şeyma Mevlütoğulları Hayatını Kaybetti
Zekeriya Mevlütoğulları'nın kızı Şeyma, kanser tedavisi görürken yaşamını yitirdi.
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) eski Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları'nın kızı Şeyma Mevlütoğulları, hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Bayburt Kızılay gönüllüsü Şeyma Mevlütoğulları, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mevlütoğulları için Mevlana Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Mevlütoğulları'nın cenazesi, cenaze namazının ardından Kurt Deresi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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