Bayburt'ta Koruyucu Aile Hizmeti Tanıtımı - Son Dakika
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Bayburt'ta Koruyucu Aile Hizmeti Tanıtımı

Bayburt\'ta Koruyucu Aile Hizmeti Tanıtımı
26.06.2026 09:46
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Bayburt'ta koruyucu aile hizmetleri için bilgilendirme etkinliği düzenlendi, farkındalık artırıldı.

Bayburt'ta 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' çalışmaları kapsamında koruyucu aile hizmetinin tanıtılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde stant kuruldu.

Görevli personel, vatandaşlara koruyucu aile uygulamasının kapsamı, başvuru süreci ve ailelerin taşıması gereken şartlar hakkında bilgi verdi. Çalışmada, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekildi.

Stantta ayrıca koruyucu aile hizmetine ilişkin broşür dağıtıldı. Vatandaşlar, merak ettikleri konular hakkında İl Müdürlüğü personelinden bilgi aldı.

Çalışmayla, koruyucu aile hizmetine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve daha fazla çocuğun aile yanında yetişmesine katkı sunulması amaçlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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