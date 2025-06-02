Bayburt'ta Koyun Yıkama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Koyun Yıkama Projesi

Bayburt\'ta Koyun Yıkama Projesi
02.06.2025 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 3 bin koyun, mobil makinelerde yıkanarak ilaçlandı; iş gücü ve zaman tasarrufu sağlandı.

Bayburt'ta 'Küçükbaş Hayvancılıkta Parazit Mücadelesi' çalışmaları çerçevesinde 3 bine yakın koyun, mobil koyun yıkama makinelerinde yıkanıp, temizlenerek ilaçlandı.

Bayburt'ta, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, hayvanların hasta olmaması için küçükbaş hayvanları yıkama ve ilaçlama mücadelesini hızlandırdı.

Hayvan sahiplerinin talepleri doğrultusunda mobil koyun yıkama banyolarını vatandaşların hizmetine sunduklarını bildiren Aydıntepe İlçe ve Orman Tarım Müdürü Veteriner Hekim İbrahim Köksal, bu çalışmayla hayvan refahının sağlandığını, vatandaşların işgücünün yarıya indiğini ve zamandan tasarruf edildiğini söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vatandaşların ihtiyaçlarını her zaman karşıladıklarını ve iç-dış parazit mücadelelerini hızlı bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Köksal, "İlimizin yetiştiricilere sunduğu bu makine, hayvan refahını ve insan gücünü olabildiğince domine etmektedir. İmkanımız olduğu kadar vatandaşlarımızın bu talebini karşılıyoruz, birebir etkinliğine de katılıyoruz. İç-dış parazit mücadelesi bilindiği üzere hayvanlar kış ortamına girilmeden yapılıyor. Bu noktada da yetiştiricilerimize bilgiler vererek katkımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Katkılarımız devam edecek, hayatı kolaylaştırıyoruz"

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yakın illerden gelen talepler doğrultusunda mobil koyun yıkama banyolarını yetiştiricilerin kullanımına sunduklarını belirten Köksal, "Yakın illerimizle iç içe olduğumuz için bazen il dışından talepler gelebiliyor, onların da emeğine katkımızı sunuyoruz. Bu doğrultuda katkılarımız tüm hızıyla devam edecek, kısacası hayatı kolaylaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Daha önceden hayvanlarımızı 2-3 günde ilaçlarken bu projeyle 3 bine yakın hayvanı 4-5 saatte yıkayıp, ilaçladık"

Trabzon yetiştiricilerinden olan Fatih Küçük ise hayvan iç ve dış parazitlerinin önlenmesi amacıyla yapılan projenin yetiştirici olarak kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirterek, "Daha önceden bu mobil yıkama makinelerinin olmadığı zamanlarda hayvanların yıkanması, iç ve dış parazit ilaçlarının yapılması 2-3 gün sürüyordu. Bu projeyle birlikte bugün 3 bine yakın hayvanımız yaklaşık 4-5 saat gibi bir sürede yıkandı ve ilaçlandı. Kısacası günlerce sürecek işimizi 4-5 saatte bitirmiş olduk" sözlerini kullandı.

Yetiştirici Küçük, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulan hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

bayburt, Güncel, Yerel, Yaşam, Mobil, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Koyun Yıkama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Koyun Yıkama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.