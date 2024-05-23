Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası - Son Dakika
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Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, öğrencilerin takım ruhu ve faaliyet yapma becerisi kazanmasını sağlarken, farklı Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler arasında da tanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Turnuvanın açılış maçına İl Müftüsü Bayram Danacı da katılarak öğrencilere başarılar diledi. Kazanan ise dostluk oldu.

23.05.2024 08:15
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Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuva vesilesiyle öğrenciler Kur'an kursunda ders yaptıkları arkadaşlarıyla birlikte takım ruhu içerisinde organize olarak faaliyet yapma alışkanlığı ve becerisi kazanıyorlar.

Bununla birlikte düzenlenen etkinliklerle farklı Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler arasında tanışma, kaynaşma ve kardeşlik duyguları pekişiyor. Turnuvanın açılış maçına İl Müftüsü Bayram Danacı katılarak, öğrencilere başarılar diledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın kazananı ise dostluk oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası - Son Dakika

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