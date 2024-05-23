Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası

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Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuva vesilesiyle öğrenciler Kur'an kursunda ders yaptıkları arkadaşlarıyla birlikte takım ruhu içerisinde organize olarak faaliyet yapma alışkanlığı ve becerisi kazanıyorlar.

Bununla birlikte düzenlenen etkinliklerle farklı Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler arasında tanışma, kaynaşma ve kardeşlik duyguları pekişiyor. Turnuvanın açılış maçına İl Müftüsü Bayram Danacı katılarak, öğrencilere başarılar diledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın kazananı ise dostluk oldu. - BAYBURT