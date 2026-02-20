Bayburt\'ta kurtuluşun 108\'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, kurtuluş mücadelesinin milli kahramanları dualarla anıldı.

Anma programı, Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra şehit edilen Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin Ulu Cami bahçesindeki kabri başında okunan dualarla başladı. Duaların edilmesinin ardından 21 Şubat Kurtuluş Komitesince kabre çiçek bırakıldı. Daha sonra 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde kabrine ziyaret gerçekleştirildi. Miralay Sabri Bey, dualarla anıldı.

Program, Yukarı Kırzı köyünde yer alan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaretiyle devam etti. Namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehit olan kadınlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, bu tür anma programlarının tarih bilincinin canlı tutulması açısından önemli olduğunu belirterek, "Burada şehadete eren tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın" dedi. - BAYBURT