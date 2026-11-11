Bayburt'ta lise öğrencilerine Kızılay'ın gönüllülük ve yardım çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta lise öğrencilerine Kızılay'ın gönüllülük ve yardım çalışmaları anlatıldı

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Bayburt\'ta lise öğrencilerine Kızılay\'ın gönüllülük ve yardım çalışmaları anlatıldı
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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerde öğrencilere Kızılay'ın yardım ve gönüllülük çalışmaları anlatıldı. Kızılay Kulübünün organize ettiği programa Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri katıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminerde öğrencilere, Kızılayın insani yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Okulun konferans salonunda, Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen programa Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri katıldı. Seminerde Kızılayın kuruluş amacı, yürüttüğü yardım faaliyetleri ve afet dönemlerinde üstlendiği görevler ele alındı. Kurumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı destekler, gönüllülerin çalışmalardaki katkısı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Öğrencilere yardımlaşma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin önemi anlatılırken, bireysel katkıların iyilik hareketlerinin büyümesindeki yeri vurgulandı. Programın sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Kaynak: İHA
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