Bayburt\'ta Mahalli İdareler Seçimi İçin Güvenlik Tedbirleri Alınıyor

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler genel seçimlerinin Bayburt'ta huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda; seçimlerle ilgili genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

Seçimlerin Bayburt'ta huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını belirten Vali Mustafa Eldivan, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçim sürecinin Bayburt'umuzda huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımız seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmayı hassasiyetle yürütüyorlar. Seçimin sıhhat ve selametini sağlayarak oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz görevleri başında olacaklardır. Bayburt'umuza yakışır bir şekilde seçim ortamından çıkacağımıza inancım tamdır." diye konuştu. - BAYBURT