Bayburt'ta 'Mazlum' adlı tilki, ekmek getiren vatandaşı köye her gelişinde bekliyor - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Mazlum' adlı tilki, ekmek getiren vatandaşı köye her gelişinde bekliyor

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Bayburt\'ta \'Mazlum\' adlı tilki, ekmek getiren vatandaşı köye her gelişinde bekliyor
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Bayburt'un Çayıryolu köyünde yerleşim alanına inen tilki, bir vatandaşın evinin çevresinde yiyecek bekliyor. Vatandaş, köye her gelişinde 'Mazlum' adını verdiği tilkiye kent merkezinden ekmek götürüyor; insanlardan çekinen tilki, ekmekleri yedikten sonra dağlık alana dönüyor.

Bayburt'un Çayıryolu köyünde yerleşim alanına inen tilki, Fehim Okur'un evinin çevresinde yiyecek bekliyor. Okur'un 'Mazlum' adını verdiği tilki, vatandaşın köye geldiğini fark ettiğinde evinin yanına kadar geliyor.

Bayburt merkezde yaşayan Okur, fırsat buldukça Çayıryolu köyündeki evine gidiyor. Köye her gelişinde tilkiyi evinin çevresinde gören Okur, yaban hayvanı için kent merkezinden ekmek götürmeye başladı.

Okur'un gelişini fark eden tilki, evin yakınında bir süre bekleyerek yiyecek verilmesini bekliyor. Okur da beraberinde getirdiği ekmekleri tilkinin bulunduğu alana bırakıyor. Okur, tilkiye "Mazlum" diye seslenerek, "Yine gelmiş benimki. Gece de mi benim yakamı bırakmıyorsun? Lamba yanınca buraya geliyorsun. Bak, orada sana ekmek getirdim. Gel onları ye" ifadelerini kullandı.

İnsanlardan çekinen ve ürkek hareketler sergileyen tilki, bırakılan ekmekleri yedikten sonra köyün dağlık alanına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.

Kaynak: İHA
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