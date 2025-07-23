Bayburt'ta Mezuniyet Coşkusu ve Evlilik Teklifleri - Son Dakika
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Bayburt'ta Mezuniyet Coşkusu ve Evlilik Teklifleri

Bayburt\'ta Mezuniyet Coşkusu ve Evlilik Teklifleri
23.07.2025 13:53
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Bayburt POMEM'de 202 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı, evlilik teklifleri duygu dolu anlar yarattı.

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 31'inci dönem mezuniyet töreninde, 202 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı. Törene damga vuran anlar ise art arda gelen evlilik teklifleri oldu.

Bayburt POMEM yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından polis adayları hep bir ağızdan Polis Akademisi Marşı'nı seslendirdi. Programda İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dualar edilerek, genç mezunlara yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Törende konuşan POMEM Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cahit Durmaz, 10 aylık yoğun eğitim sürecinin ardından mezun olan öğrencilerin artık teşkilatın bir parçası olduğunu belirtti. Durmaz, "Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak temel hedefimiz; devletine, milletine ve teşkilatına bağlı, yüksek mesleki yeterliliğe ve ahlaki değerlere sahip personel yetiştirmektir. 31'inci dönem mezunlarımız bu anlayışla teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır" dedi.

Dönem birincisi Yavuz Koşar ise yaptığı konuşmada, "Bizler, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu kahraman bir teşkilatın mensuplarıyız. Üstlendiğimiz bu kutsal emaneti, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan koruyacağız" ifadelerini kullandı. Koşar, konuşmasının ardından dönem plaketini yaş kütüğüne çaktı.

En anlamlı "Evet"

Törenin sonunda 202 polis adayı yemin edip, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadılar. Çiçeği burnunda yeni mezunlar, mutluluklarını arkadaşlarına ve aile bireylerine sarılarak paylaştılar. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan genç polisler, günün sonunda ise sürpriz evlilik teklifleriyle duygu dolu anlar yaşattı.

Mezuniyet töreninde Gökhan Adıgüzel, kız arkadaşı Özge Adıyaman'a evlilik teklifinde bulundu. Muhammet Korkmaz da bu özel gününü nişanlısı Beyza İlknur Özdemir'e evlenme teklifi ederek taçlandırdı. Her iki çift de aldıkları "Evet" cevabıyla büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları da bu anlamlı anlarda onları yalnız bırakmadı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Mezuniyet Coşkusu ve Evlilik Teklifleri - Son Dakika

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