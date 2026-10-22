Bayburt\'ta öğrenci Mahir Gümüş, hafızlık programının 154\'üncü hafızı oldu

Bayburt'ta öğrenci Mahir Gümüş, hafızlık programının 154'üncü hafızı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı'nın 154'üncü hafızı oldu. Bayram Karakurt rehberliğinde eğitimini tamamlayan Gümüş'e hafızlık belgesi verildi.
Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş, okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı'nın 154'üncü hafızı oldu.
Erdem Bayazıt Kur'an Kursu öğrencisi Gümüş, Bayram Karakurt'un rehberliğinde sürdürdüğü hafızlık eğitimini tamamladı. Öğrenciye, başarısı dolayısıyla hafızlık belgesi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen program, öğrencilerin örgün eğitimlerine devam ederken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemelerine imkan sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, okul derslerinin yanı sıra hafızlık eğitimlerini de sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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