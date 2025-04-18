Bayburt'ta Öğrenciler Rengarenk Bileklik Üretiyor

Bayburt'ta lise öğrencileri rengarenk bileklikler üretiyor

BAYBURT - Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Baran Turğut, bir merakla öğrendiği bileklik yapma işini arkadaşlarına da öğretti. Turğut'tan işin püf noktalarını öğrenen arkadaşları renk renk, çeşit çeşit bileklikler yapmaya başladı. Paraşüt ipinden bileklik üreten öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri göz doldururken, yapılan bileklikler, ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul yönetimi, öğrencilerden gelen bileklik yapma fikrine sıcak bakarak, beceri atölyesinin kapılarını sonuna kadar öğrencilere açtı. Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durması bununla birlikte el becerilerini geliştirmesi amacıyla 'Hem Üretim Hem Eğitim' sloganıyla öğrencilere destek veren okul yönetimi, öğrencilerin talep ettikleri malzemeleri satın alarak, üretimlerine katkıda bulundu. Her renkten çeşit çeşit, model model bileklik üreten öğrencilerden Muhammet Güçlü, işlerini severek yerine getirdiklerini, arkadaşlarıyla beraber hem üretim yaptıklarını, hem de üretirken keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

"Öğrendiğim bileklik yapma işini arkadaşlarıma da öğrettim, şu an arkadaşlarımla birlikte bileklik yapıyoruz" diyerek konuşan Baran Turğut ise, üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçladık"

Öğrencilerden gelen bileklik yapma teklifini geri çevirmediklerini ve proje haline getirdiklerini söyleyen Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, "Projeyi yapmamızdaki amacımız hem öğrencilerimizin bir meşgale sahibi olmalarını sağlamak, hem de el becerilerini geliştirmek. Bir de hep şikayetçi olduğumuz konulardan biri olan, öğrencilerin telefondan, tabletten, bilgisayardan uzak kalmalarını sağlamayı hedefledik" dedi. Öğrenciler, makaraya sarılı haldeki paraşüt iplerden belirlenen ölçülere göre önce ip kesiyor, sonra o ipleri kasnak yardımıyla örüyor. Bilekliğin son aşaması olan iğneleme ve yakma işleminden sonra bileklikler hazır hale getiriliyor. Köprücü, farklı aşamalardan geçerek hazırlanan bilekliklerin, belirli bir sayıya ulaşmasıyla satışa sunulacağını da söyledi.