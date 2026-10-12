Bayburt'ta öğrencilere güvenli ilişkiler ve dijital şiddet eğitimi verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta öğrencilere güvenli ilişkiler ve dijital şiddet eğitimi verildi

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Bayburt\'ta öğrencilere güvenli ilişkiler ve dijital şiddet eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilere 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' eğitimi düzenledi. Eğitimde ŞÖNİM personeli, kadına yönelik şiddetin türlerini, dijital riskleri ve 6284 sayılı kanunu anlattı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' eğitimi düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeli Merve Sosyal Kılıç tarafından verilen eğitim, Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımı, yaygınlığı ve türleri, şiddetin işaretleri ile ilişkilerde kalıp yargılar ele alındı. Öğrencilere ayrıca dijital şiddet konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler, bu risklere karşı alınabilecek önlemler ve dijital farkındalığı artırmaya yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli yasal düzenlemeler arasında yer alan 6284 sayılı kanun hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
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