Bayburt'ta OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta OSB Toplantısı Yapıldı

Bayburt\'ta OSB Toplantısı Yapıldı

Vali Eldivan başkanlığında OSB'nin durumu ve projeleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

03.05.2025 09:53
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve bölgede yürütülen projeler ele alındı. Gündem maddeleri çerçevesinde OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin sanayi potansiyelinin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak, üretim kapasitelerinin arttırılması ve daha fazla istihdam oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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