Bayburt'ta Osmanlı şerbeti geleneği yaşatılıyor

Osmanlı geleneğini Bayburt'ta yaşatılıyor, buz gibi şerbetle ağızlar tatlanıyor
BAYBURT - Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan, birbirinden faydalı meyve ve bitkilerle hazırlanan binbir derde deva şerbet, Ramazan ayında vatandaşların ağzını tatlandırıyor. Bayburt Belediyesince Ramazan ayında Osmanlı şerbeti ikramı geleneği devam ettirilerek, teravih namazından çıkan vatandaşlara, buz gibi leziz şerbet ikram ediliyor.
Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan Ramazan şerbeti ikramı, Bayburt Belediyesi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Geleneksel kıyafetleriyle camiden çıkanlara sırtına yüklediği bakır güğümle şerbet ikram eden Osmanlı şerbetçisi Ufuk Kalekahyası, cami cemaatinin ağzını buz gibi şerbetle tatlandırıyor.
7-8 bitkinin karışımıyla hazırlanan ve buz gibi tadıyla damak çatlatan Ramazan şerbeti, Bayburt'ta özellikle teravih namazı sonrası yoğun ilgi görüyor.
Osmanlı geleneği unutulmuyor eşsiz lezzet yoğun ilgi görüyor
Osmanlı'da gelenek haline gelen şerbet, yaz-kış demeden ikram edilirdi. Sebillerde Allah rızası için şerbetler dağıtılır, düğün dernekte şerbet ikram edilmezse ayıp karşılanırdı. Yemeklerin yanında soğuk olarak da ikram edilen şerbet özel tarifle hazırlanarak Bayburtlulara bakır güğümlerde ikram ediliyor. Özel tarifle hazırladığı şerbeti namazdan çıkan cami cemaatine sırtına aldığı bakır güğümle, beline doladığı bardaklara dökerek ikram eden Ufuk Kalekahyası, Ramazan şerbetini Bayburt Belediyesi organizasyonuyla Bayburtlularla buluşturdu. Bayburtluların severek içtiği Ramazan şerbeti, her zamanki gibi yine tam not aldı.
Namaz sonrası buz gibi şerbetin iyi geldiğini söyleyen Çetin Çırak isimli vatandaş, "Şerbetin tadını çok beğendim bu örf, adetler bizi çok sevindiriyor" diyerek konuştu.
Bayburt Belediyesine ikramından dolayı teşekkür eden Fethullah Güngör isimli bir diğer vatandaş ise, "Teravih namazımızı kıldık, çıkışta belediyemiz sağ olsun şerbet ikramında bulundu. Şerbetimiz çok güzeldi, içindeki tarçın ve karanfil şerbete ayrı bir lezzet katmış. Yapanların ellerine sağlık, teşekkür ederiz, var olsunlar" ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır Ramazan akşamlarında, namaz çıkışında Bayburt Belediyesi adına şerbet dağıttığını söyleyen emektar Ufuk Kalekahyası, "Yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir geleneksel olarak Ramazan akşamlarında teravih namazı sonrası, cami çıkışında her camimizin önünde cami cemaatine, vatandaşlarımıza geleneksel Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz. Bunu Bayburt Belediyemizin ikramı olarak sunuyoruz. Şerbetimiz kendi üretimimiz, kendimiz yapıyoruz. Şerbetin içerisinde 7-8 farklı lezzet var. İçenlerin genelinden olumlu dönüşler alıyoruz, İnşallah şifa olur. Bir geleneğimizi devam ettirirken, bir yanda da şifa olmasını temenni ediyoruz. Bu örf, adetimizi devam ettiren Bayburt Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci ve ekibine ben Bayburtlular ve kendi adıma teşekkür ediyorum. İnşallah bizden sonraki nesillerde de bu geleneğimiz devam eder" dedi.
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Osmanlı şerbeti geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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