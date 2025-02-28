Bayburt\'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Yerel

Bayburt'ta Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Yeni belirlenen fiyatla birlikte yumurtalı pide 25, sade pide ise 22 buçuk liradan satılacak.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ramazan pidesinin yeni fiyatını duyurdu. Birlikten konuyla alakalı yapılan açıklamada, 320 gram yumurtalı pidenin 25 liraya, 320 gram sade pidenin ise 22 buçuk liraya satılacağı belirtildi. Geçen yıl 40 gram daha fazla olan 360 gram yumurtalı pide 20 liraya, 360 gram sade pide 18 liraya satışa sunulmuştu. Bu yıl gramajı düşürülen pidelere 4 buçuk-5 lira birden zam yapılarak, 22 buçuk ve 25 liraya satılacak. - BAYBURT