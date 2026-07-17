Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor

Bayburt\'ta Sağanak Yağış Bekleniyor
17.07.2026 12:00
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Meteoroloji, Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültüsü tahmin ediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 günlük hava tahminine göre Bayburt merkez ile Aydıntepe, Demirözü ilçelerinde cuma, cumartesi, pazar ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Pazartesi günü ise havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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