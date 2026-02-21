Bayburt'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu

Bayburt\'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu
21.02.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için tarihi camilerde mevlit okutuldu.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için tarihi camilerde mevlit okutuldu.

Kurtuluş günü programı çerçevesinde ikindi namazı öncesinde Ulu Cami ve Yakutiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dualar edildi.

Mevlit programının ardından zabıta ekiplerince camilerden çıkan vatandaşlara gül suyu ve şeker ikramı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu - Son Dakika

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.