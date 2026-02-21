Bayburt\'ta şehitler için tarihi camilerde mevlit okundu

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için tarihi camilerde mevlit okutuldu.
Kurtuluş günü programı çerçevesinde ikindi namazı öncesinde Ulu Cami ve Yakutiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dualar edildi.
Mevlit programının ardından zabıta ekiplerince camilerden çıkan vatandaşlara gül suyu ve şeker ikramı yapıldı. - BAYBURT
