Bayburt'ta Sel: Kırkpınar Köyü Su Altında - Son Dakika
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Bayburt'ta Sel: Kırkpınar Köyü Su Altında

Bayburt'ta kuvvetli yağış sonrası Kırkpınar köyündeki dere taştı, evler su altında kaldı.

04.05.2025 23:53
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Bayburt'ta kuvvetli yağış sonrası dere taştı: Köy su altında kaldı

BAYBURT - Bayburt'ta kuvvetli sağanak yağışın ardından Kırkpınar köyündeki dere taştı, sel meydana geldi. Köy, taşkın nedeniyle su altında kaldı.

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Kırkpınar köyünde su taşkını yaşandı. Kar suları ve yağmurla beslenen dere yatağından taşan su, neredeyse Kırkpınar köyündeki evlerin girişlerine kadar ulaştı. Köy içinde biriken suların evlere ulaşmasından, evlerin suyla dolmasından tedirginlik duyan bir köy sakini, dere ıslah çalışmalarının köylerinde yapılması için yetkililere seslendi. "50 yıldır bu köyde dere çalışması yapılmıyor" iddiasında bulunan vatandaş, "Köyümüz aşırı yağışlardan dolayı sel altında kaldı. Evlerin kenarlarından su gidiyor. Arazi olsun, köyün içi olsun, köyün kenarındaki mahalleler olsun bütün hepsi suyun içinde kaldı. Bu derelerde, dere ıslah çalışmaları yapılması gerekiyor. Dere çalışması 50 yıldır Kırkpınar köyünde yapılmıyor, köyün son hali budur. Yetkililerden en kısa zamanda dere ıslahı bekliyoruz" dedi. Bununla birlikte, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde köyün bir kısmının su altında kaldığı, taşan suların yerleşim alanına doğru yükselerek ilerlediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Sel: Kırkpınar Köyü Su Altında - Son Dakika

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