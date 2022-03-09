Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

09.03.2022 20:48

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor Bayburt'ta gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt'ta gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

Kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından, sıcak hava yerini soğuk havaya bıraktı. Kara kışın yeniden kapıya dayandığı Bayburt'ta vatandaşlar 'koca karı fırtınalarının' yaşandığını dile getirdiler.

Mart ayının ortalarına doğru şiddetli fırtınaların olduğunu, daha sonrasında fırtınanın yerini güneşli havaya bıraktığını dile getiren Bayburtlular, bu havalara 'koca karı fırtınaları' dediklerini belirttiler. İşe gitmek için yola çıktığını söyleyen Zeynep Çakmak isimli vatandaş ise, lapa lapa yağan kar yağışını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Eskilerin "Mart'ın 15'i gelmeden kış çıkmazmış" sözünü hatırlatan Çakmak, "Şubat ayının soğuklarını yaşarken geçtiğimiz hafta inanılmaz sıcak havalar yaşadık. Bugün sabah ise karla uyandık sanki Aralık ayındaymışız gibi kara kış yaşıyoruz. Eskilerin, büyüklerin bir tabiri vardır Mart ayının 15'i gelmeden, kış çıkmazmış diye bugün biz onu yaşıyoruz Bayburt'ta. Bir tarafından karın güzelliğiyle, bir taraftan da mevsimin getirdiği hoşlukları beraberinde yaşıyoruz. Memleketimizin güzelliği bunlar" diye konuştu.

"Meteorolojiden yoğun kar uyarısı"

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu su ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Mart ayında lapa lapa kar Mart ayında lapa lapa kar Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Bayburt, Mart, Cuma, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement