Bayburt'ta Taşra Yürütme Kurulu yükümlülerin uyumu için toplandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Taşra Yürütme Kurulu yükümlülerin uyumu için toplandı

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Bayburt\'ta Taşra Yürütme Kurulu yükümlülerin uyumu için toplandı
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Bayburt Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda yükümlülerin topluma uyumu için ortak çalışmalar görüşüldü; daha önceki spor projesine 40 yükümlü katılmıştı.

Bayburt Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yükümlülerin toplumsal yaşama uyumunu destekleyecek ortak çalışmalar ele alındı.

Üniversitede gerçekleştirilen toplantıda, kurumların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülebilecek faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İki kurum arasındaki iş birliği kapsamında daha önce hayata geçirilen 'Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Gücü' projesinde 40 yükümlü; dart, okçuluk, bowling, oryantiring ve bocce etkinliklerine katılmıştı. Bu çalışmalarla yükümlülerin sosyal ve sportif faaliyetlerde yer almaları sağlanmıştı.

Toplantıda ayrıca, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin eğitim, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından yararlanılarak yükümlülerin topluma uyum süreçlerine katkı sunacak uygulamalar görüşüldü.

Kaynak: İHA
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