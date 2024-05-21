Bayburt'ta 'Uluslararası Müzeler Günü' etkinliklerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Uluslararası Müzeler Günü' etkinliklerinin açılışı yapıldı

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Bayburt'ta Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Dede Korkut Kent Müzesi'nde düzenlenen açılış programında müzeler ve müzecilik üzerine konuşmalar yapıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, müzelerin turizme katkısını vurgulayarak, müzelerin daha çok tanıtılması gerektiğini belirtti. Programda öğrencilerin türkü performansı da yer aldı. Etkinlikler, 21 Mayıs'ta Bayburt Kalesi'nde uçurtma şenliğiyle devam edecek.

21.05.2024 08:13
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Bayburt'ta 'Uluslararası Müzeler Günü' etkinliklerinin açılışı yapıldı

BAYBURT - Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Dede Korkut Kent Müzesi konferans salonunda program düzenlendi. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış programında, müzeler ve müzecilik üzerine konuşmalar yapıldı.

Açılış programında konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt'ta bulunan iki müzenin turizme büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Biz hep Bayburt nasıl gelişir, Bayburt'un gelişmesi nasıl olabilir diye konuşmalar yapıyoruz. Benim ilk günden beri şahsi kanaatim şudur ki; Bayburt'un gelişmesi kültür ve turizmle olur. Avrupa'da ödüller alan, yüz akı olan 2 müzemiz var. Bu müzelerin daha çok bilinmesini, şehir merkeziyle bağlantısının daha çok sağlanması gerektiğini düşüyorum. Bayburt'a gelen misafirleri bu müzelerimize yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Turizm ve kültür etkinlikleriyle Bayburt'un kalkınacağını belirten Vali Eldivan, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri bağlama eşliğinde Bayburt ve çeşitli yörelerden türküler seslendirdiler.

Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi'nde düzenlenen program Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz'un müzecilik hakkındaki sunumları sonrasında sona erdi.

Programda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, kurum müdürleri yer aldı.

3 gün boyunca sürecek etkinlikler, 21 Mayıs Salı günü saat 13.30'da Bayburt Kalesi'nde uçurtma şenliğiyle devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 'Uluslararası Müzeler Günü' etkinliklerinin açılışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta 'Uluslararası Müzeler Günü' etkinliklerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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