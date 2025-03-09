Bayburt\'ta \'Vakti Kuşanmak\' etkinlikleri kapsamında sahur yapılıp namaz kılındı

Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulunda 'Vakti Kuşanmak' etkinlikleri kapsamında sahur programı düzenlendi. Programın devamında Bağlarbaşı Camii'nde mukabele dinlenerek, sabah namazı kılındı.

Öğrencilerin manevi atmosferi yaşadığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Öğrencilerle sahurda bir süre sohbet eden Kahraman, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Hep birlikte sahurun yapılmasının ardından Bağlarbaşı Camisinde okunan mukabele dinlendi. Mukabele sonrasında öğrenciler ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri burada sabah namazı kıldı. - BAYBURT