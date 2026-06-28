Bayburt'ta Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Veda Programı Düzenlendi

Bayburt\'ta Veda Programı Düzenlendi
28.06.2026 10:02
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Vali Yardımcıları ve Kaymakam için veda yemeği düzenlendi. Vali Eldivan plaket verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Bayburt Vali Yardımcıları Yusuf Beran Vuran ve Yunus Coşkun ile Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda programı düzenlendi.

Kentteki görev sürelerini tamamlayan mülki idare amirleri onuruna İl Jandarma Komutanlığında veda yemeği organize edildi. Programa katılan Vali Mustafa Eldivan, tayini çıkan amirlere plaket takdiminde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'a sundukları hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Vuran, Coşkun ve Bayram'a teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika

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