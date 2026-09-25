Bayburt'ta veteriner hekimler işletmelerde hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta veteriner hekimler işletmelerde hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyor

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Bayburt\'ta veteriner hekimler işletmelerde hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, 2026 sonbahar döneminde üretici işletmelerinde hayvanların sağlık kontrolünü, aşılamasını ve küpelemesini sürdürüyor. Çalışmalar, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılık için yürütülüyor.

Bayburt'ta 2026 yılı sonbahar dönemi kapsamında hayvanların sağlık kontrolleri, koruyucu aşılamaları ve küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla sahada çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında hayvanların kayıt ve takibinde kullanılan küpeleme işlemleri yapılıyor. Veteriner hekimler, üreticilerin işletmelerinde hayvanların sağlık kontrollerini yaparak gerekli uygulamaları gerçekleştiriyor.

Sonbahar dönemi aşılama ve küpeleme çalışmalarının sahada devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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