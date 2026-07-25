Bayburt'ta Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Yatırımlar Değerlendirildi

Bayburt\'ta Yatırımlar Değerlendirildi
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Bayburt'ta kamu yatırımları ve projelerin durumu, III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu'nda ele alındı.

2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında il genelinde devam eden kamu yatırımları ile planlanan projelerin son durumu ele alındı. Toplantıda, yatırımcı kuruluşlar ve bölge müdürlüklerince yürütülen çalışmalar ile projelerin gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde devam eden kamu yatırımları, planlanan projeler ile yatırımcı kuruluşlar ve bölge müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Projelerin mevcut durumu, gerçekleşme oranları ve sahadaki çalışmalar kurul üyeleriyle değerlendirildi.

Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti. Sahadaki çalışmaların yakından takip edilmesini ve karşılaşılabilecek sorunlara kurumlar arası koordinasyon içerisinde hızlı çözümler üretilmesini isteyen Vali Eldivan, projelerin Bayburt'un kalkınmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika

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