Bayburt'ta Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Yaz Spor Okulları Açıldı

Bayburt\'ta Yaz Spor Okulları Açıldı
01.07.2026 19:03
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Bayburt'ta düzenlenen törenle GSB Yaz ve Engelsiz Spor Okulları açıldı, çocuklar ücretsiz eğitim alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okullarının açılışı Bayburt'ta törenle gerçekleştirildi. Yaz boyunca devam edecek program kapsamında çocuklar ve gençler, farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alabilecek.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Saray Bahçesi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Vali Mustafa Eldivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kurum amirleri, antrenörler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okullarının Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla sürdüğünü, Bayburt'ta da festival havasında gerçekleştirilen organizasyonla yaz dönemi faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Sporun çocuk ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkati çeken Köse, bakanlığın hedefleri doğrultusunda 0-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmeyi, serbest zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini sağlamayı, spor kulüplerine yeni sporcular kazandırmayı ve toplumda kalıcı bir spor kültürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Mustafa Eldivan da eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaz tatilinin çocukların hem bedensel hem de ruhsal gelişimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Yaz spor okullarının çocukların yıl boyunca yaşadığı ders ve sınav yoğunluğundan uzaklaşmasına katkı sağlayacağını belirten Eldivan, "Jimnastik, badminton, masa tenisi, basketbol ve futbol gibi birçok branşta eğitim verilecek. Bayburt'taki tüm çocuk ve gençlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Antrenörlerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte verimli ve dolu dolu bir yaz dönemi geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından jimnastik ve güreş gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri daha sonra etkinlik alanındaki diğer sportif faaliyetlere katılarak, açılan stantları inceledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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