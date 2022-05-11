Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi - Son Dakika
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Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi

11.05.2022 11:58
Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi

Bayburt'ta yılın şoförü olan Recep Erkut Topal, Vali Cüneyt Epcim tarafından plaketle ödüllendirildi.

Bayburt'ta yılın şoförü olan Recep Erkut Topal, Vali Cüneyt Epcim tarafından plaketle ödüllendirildi.

Bayburt'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın şoförü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri sonucunda yılın şoförü bir yıl süresince trafik kurallarını hiç ihlal etmeyen sürücüler arasından belirlendi. Kriterleri karşılayan taksi şoförü Recep Erkut Topal, direksiyon başında hiçbir kural ihlali gerçekleştirmedi. Topal'a "Yılın Şoförü" plaketi Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve yılın şoförü Recep Erkut Topal katıldı.

Geçimini 17 yıldır taksicilikle sağlayan Topal, ödül dolayısıyla son derece heyecanlı olduğunu ifade etti. Genç yaşlarından itibaren direksiyon başında olduğunu belirten Topal, trafikte en önemli şeyin kurallara uymak olduğuna vurgu yaptı.

Topal, ödül dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Topal'ı tebrik eden Vali Epcim ise trafik kurallarına uyum konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla da ayrıca teşekkür etti.

Vali Epcim, tüm vatandaşları trafik kurallarına uyma noktasında hassas davranmaya davet etti. - BAYBURT

Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi
Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Cüneyt Epcim, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi - Son Dakika


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