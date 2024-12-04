Bayburt'ta Yöresel Ürün Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Yöresel Ürün Projesi Başlatıldı

Bayburt\'ta Yöresel Ürün Projesi Başlatıldı

Bayburt'ta, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için proje başlatıldı, elma ürünleri üretilecek.

04.12.2024 14:20
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Bayburt'ta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Beceriler Çerçevesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında önemli bir adım atıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Halk Eğitim Merkezi ve Aydıntepe Çok Programlı Lisesi iş birliğiyle "Yöresel Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması Projesi" başlatıldı.

Bu proje, kursiyerlerin ve öğrencilerin okul içi ve okul dışı hayatlarında başarılı olmalarını amaçlarken, aynı zamanda mesleki yeterlilik ve girişimcilik gibi önemli becerileri kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, ilçedeki organik elmalar kullanılarak çeşitli yöresel ürünler üretilmeye başlandı. İlk aşamada elma kurusu, ikinci aşamada elma marmelatı, üçüncü aşamada ise elma pestili üretildi.

Toplanan elmaların bir kısmı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında öğrenci yurtları ve kuran kurslarına gönderildi. Projenin önemli hedeflerinden biri de Aydıntepe elma kurusunun coğrafi işaretlemesi için başvuru yapmaktır. Bu adım sayesinde, ilçenin bu özel ürünü daha geniş kitlelere ulaşacak ve ekonomik katkı sağlanacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Ekonomi, bayburt, Eğitim, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yöresel Ürün Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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