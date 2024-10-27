Bayburt'ta Yüksek Şeker Pancar Rekoltesi Bekleniyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Yüksek Şeker Pancar Rekoltesi Bekleniyor

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Bayburt'ta 50 bin dekar alandan 250 bin ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor, çiftçilerin yüzü güldü.

27.10.2024 10:23
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Bayburt'ta 50 bin dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarından 250 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

BAYBURT - Bayburt'un verimli topraklarında üretimi yapılan şeker pancarında çiftçiler hasada başladı. 50 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yapan üreticiler, 250 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor. Beklentinin üzerinde gerçekleşecek olan yüksek rekolte ise çiftçinin yüzünü güldürecek.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde şeker pancarı hasadına başlandı. Yoğun bir şekilde hasadın gerçekleştiği köyde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çiftçilerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere, üreticileri ziyaret etti. Çiftçilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, üreticilere kolaylıklar dileyerek, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

"250 bin ton üzerinde şeker pancarı beklentimiz var"

Demirözü'nde çiftçilik yapan ve şeker pancarı üretimi gerçekleştiren Servet Çiğdem isimli üretici 250 bin tonunun üzerinde rekolte beklediklerini ifade ederek, "Bölgede şeker pancarı üretimi yapmaktayım. 2018 yılında devletimizin bölgemizde yaptığı barajdan sonra büyük çapta sulu tarıma başladık. Bununla birlikte bölgeye uygun olan şeker pancarı üretimine girdik. Baraj sayesinde tarımda iyi bir ortam oluştu. Şeker pancarında çok ciddi rekolteye ulaştık. Bu sene aşağı yukarı 250 bin ton civarında şeker pancarı beklentimiz var. Şu an pancar hasadına başladık, hasadımızı yapıyoruz" dedi.

Şeker pancarındaki yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürecek

İklim şartlarının da uygun olmasıyla birlikte şeker pancarında verimin yüksek olacağını kaydeden Vali Eldivan, 50 bin dekar alandan 250 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini vurguladı. Demirözü'nün verimli topraklarının şeker pancarı için çok uygun bir arazi olduğunu belirten Vali Eldivan, "Bayburt'un Demirözü ilçesindeyiz. Şu an bölgede yoğun bir şekilde pancar hasadı yapılıyor, biz de çiftçi kardeşlerimizle beraber mahsulü hasat ediyoruz ve rekolteyi gözetliyoruz. Bu sene Bayburt bölgesinde şeker pancarı üretimi çok yoğun bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 50 bin dekar alanda pancar üretimi gerçekleşti. Allah'a çok şükür bu sene havaların da iyi gitmesiyle beraber sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde, hasat tamamen bittiğinde 250 bin ton üzerinde rekolteye sahip olacağız. Demirözü Ovası'ndayız, burası toprak yapısı olarak şeker pancarına çok uygun bir arazi. Vatandaşlarımız sayesinde çok ciddi bir gelir elde ediliyor, bununla ilgili gerek il tarım müdürlüğümüz, gerek valiliğimiz, gerek kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla vatandaşlarımızın ekim, biçim ve söküm aşamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyerek konuştu.

Hasadın çiftçilere bereketli olmasını, güzel kazançlar getirmesini temenni eden Vali Eldivan, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum. Sulamada başlarda biraz sıkıntı yaşansa da, zaman içerisinde bi aksaklıklar giderilerek Demirözü'ndeki toprakların sulanması için gerekli azami gayret gösterildi. Devlet olarak burada bütün kurumlarımızla beraber iş birliği içinde üretimi iyi bir noktaya getirdik. Hasadın, çiftçilerimize bereketli olmasını, hayırlı olmasını ve güzel kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

Bayburt\'ta Yüksek Şeker Pancar Rekoltesi Bekleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yüksek Şeker Pancar Rekoltesi Bekleniyor - Son Dakika

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