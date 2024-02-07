Bayburt\'ta Zorlu Kış Şartlarında Hayvancılık Yapan Vatandaş

Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Fikri Telli isimli vatandaş zorlu kış şartlarında gönül verdiği hayvancılık işini severek yapıyor, 140 küçükbaş hayvanına gözü gibi bakıyor.
Emekli olduktan sonra hayvancılık işine giren Telli, hobi amaçlı hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Hem köyde, hem de Bayburt merkezde evi olan Telli, merkeze gittiği zaman karlı yolları, zorlu tepeleri aşarak, hayvanlarını yemlemek için 42 kilometre yol kat ediyor.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu köyde sürüsünü ahırdan dışarı çıkaran Telli, sırtına yüklediği çuvallarla hayvanların yemliğini dolduruyor. Veteriner hekimlerden özel aldığı vitaminlerle hayvanlarına gözü gibi bakan Telli, işini severek yaptığını, hiç zorlanmadığını söyledi.
"Yorulma yok, dinlenme yok, işimize kaldığımız yerden devam"
Hayvanları yemledikten sonra, soba üzerinde çay demleyerek, yemek yaparak keyfine bakacağını söyleyen Telli, "Hayvanların yemlerini, sularını verdik içeriye aldık. Hayvanlar dışarıda hava aldılar, ben de işlerimi hallettim. Yukarıdaki hayvanların da yanına uğrayacağım, onlara da bakacağım sonrasında sobamızı yakacağız, çayımızı demleyeceğiz, yemeğimizi yapacağız. Allah ne vermişse pişirip, yiyeceğiz. Sabah yine aynı işimize devam edeceğiz. Yorulma yok, dinlenme yok, kafa-beyin rahat olduktan, dinç olduktan sonra sıkıntı yok" dedi.
"İşimi severek yapıyorum, kimseden bir şey beklemiyorum"
İşini severek, gönlünce yapan Telli, hayvancılığın yazın başka, kışın başka bir güzelliği olduğunu belirterek, "İşimi severek yapıyorum, kimseden bir şey beklemiyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. Ahırdaki bazı yerleri düzenleyeceğiz, hayvanların yerini biraz daha genişleteceğiz. 400 metrekare bir yer burası, rahat rahat hayvanlarımızı bakıyoruz. Yazı bekliyoruz, hayvanları dağa salacağız, oturacağız. Kışın ayrı bir güzelliği var, yazın ayrı bir güzelliği var" ifadelerini kullandı. - BAYBURT
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Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Zorlu Kış Şartlarında Hayvancılık Yapan Vatandaş - Son Dakika
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