Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı - Son Dakika
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Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı

10.05.2022 10:09

Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı Baharın ortasında Bayburt ile Trabzon arasında kalan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Bayburt- Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı

BAYBURT - Baharın ortasında Bayburt ile Trabzon arasında kalan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Yaylalar yeniden beyaz örtüyle kaplanırken meraya çıkarılan koyun sürüsü kar altında kaldı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı. Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Bugün 5. ayın 10'u. Kar yağıyor. Bu sene buralara yaz gelemeyecek" dedi.

Öte yandan, Bayburt merkezde de aralıklı olarak yağmur etkisini sürdürüyor.

Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı
Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı
Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı
Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı

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Trabzon, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt-Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı - Son Dakika


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