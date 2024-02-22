Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde şükran ziyareti

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve belediye meclis üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya'ya şükran ziyaretinde bulundular.

Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette, "Bugün Bayburt'un düşman istilasından kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü. Bayburt Belediye Başkanı ve belediye meclisi olarak bu kurtuluş mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği örnek mücadele için Bayburt halkı adına sizlere şükranlarımızı sunmak üzere buradayız. Her zaman yanında olmaktan gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı

Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ise Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerde aynı duyguları sizlerle paylaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak halkımızla el ele her zaman ileriye doğru hareket etmeye hazırız. Bundan 106 yıl önce oldukça kötü günler yaşanmış. Kurtuluşta halkımızın göstermiş olduğu direniş takdire şayandır. Allah bir daha o günleri yaşatmasın ve birliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu. - BAYBURT