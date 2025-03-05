Bayburt'un Enerji Altyapısına 806.6 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
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Bayburt'un Enerji Altyapısına 806.6 Milyon TL Yatırım

Bayburt\'un Enerji Altyapısına 806.6 Milyon TL Yatırım

Aras Elektrik, Bayburt'ta enerji altyapısını güçlendirerek, kayıp-kaçak oranını %6,86'ya indirdi.

05.03.2025 12:48
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Aras Elektrik, Bayburt ilinde gerçekleştirdiği 2013 yılından bu yana toplam 806.6 Milyon TL'yi bulan yatırımla enerji altyapısını güçlendirmeye ve tüketici memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

11 yıl boyunca yapılan çalışmalar sayesinde şebeke modernizasyonu hız kazanırken, arıza giderim sürelerinde ve kayıp kaçak oranında önemli iyileştirmeler sağlandı.

Bayburt'ta güçlü altyapı, kesintisiz enerji

Hayata geçirilen altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, Bayburt İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım, şebeke altyapısını güçlendirmek için yeni projelerle çalışmalarını sürdürdüklerini, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde kesintisiz enerji sağlama hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

2013'ten bu yana her yıl düzenli olarak yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldırım: "2013'ten bu yana Bayburt ilimize yaptığımız 806.6 milyon TL'lik yatırım ile hat (AG+OG), trafo, box ve bina bakım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlarla arızaya müdahale süresini ve sıklığını ciddi oranda düşürdük." dedi.

Kayıp-kaçak oranında düşüş sağlandı

Aras Elektrik, enerji verimliliğinin artırılması ve elektrik şebekesinin sürdürülebilir hale getirilmesi açısından kaçak kullanımları tespit edip, enerji kayıplarını önleyerek tüm tüketicilere kesintisiz hizmet sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Bu sayede hem ekonomik kayıplar en aza indiriliyor hem de şebeke üzerindeki yük dengelenerek kesinti riskleri azaltılıyor.

Kayıp-kaçak oranlarını minimum seviyeye indirmek amacıyla teknolojik sistemler ve saha denetimlerini artırdıklarına değinen Yıldırım: "Devraldığımız 2013 yılında kayıp-kaçak oranı yüzde 18'di. Biz, gerek yaptığımız yatırımlarla gerekse teknolojik altyapımızı kullanarak bu oranı ciddi şekilde düşürdük ve %6,86 seviyesine kadar indirdik" ifadelerini kullandı.

Tüketici memnuniyetini önemsiyoruz

Yıldırım: "Aras Elektrik olarak, tüketicilerimizin memnuniyetini her şeyin önünde tutuyor ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Elektrik dağıtımının temel taşı olan güvenilirlik, süreklilik ve kaliteli hizmet anlayışımızla, her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Tüketici odaklı yaklaşımımız sayesinde, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Olabilecek tüm aksaklıkları minimuma indirmek için sürekli olarak altyapımızı güçlendiriyor ve teknolojiye yatırımlar yapıyoruz."

"Enerjiye kesintisiz ulaşım için çalışıyoruz"

Yıldırım: "Hedefimiz, Bayburt'un enerji altyapısını modernize etmek ve halkımıza kesintisiz, güvenli bir enerji sunmaktır. 2024 yılı boyunca attığımız adımlarla önemli gelişmeler kaydettik. 2025'te de aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bayburt'un sert kış koşulları ve zorlu coğrafi yapısı göz önüne alındığında, ekipler tüm hava şartlarına rağmen sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve ulaşımı zorlaştıran coğrafi şartlara rağmen, ekipler en kısa sürede arızalara müdahale ederek kesinti sürelerini minimum seviyeye indiriyor.

2025 yılı hedefleri

Yıldırım, "Şebeke yenileme çalışmalarını çoğaltarak hat yenileme ve projelendirilen yatırımların yapılması, kesinti sürelerinde iyileştirmeler yapmak, kayıp-kaçak kontrollerini çoğaltıp, oranları en aza indirerek enerji verimliliği arttırmak 2025 yılına ait başlıca hedeflerimizdir." dedi.

Çözüm odaklı ve müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile hizmet veren Aras Elektrik, 2025 yılında da bölgeye katma değer sağlamayı hedefliyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un Enerji Altyapısına 806.6 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

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