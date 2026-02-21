Bayburt\'ta kurtuluş programı çelenk sunma töreniyle başladı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla Saray Bahçesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende; Milli Savunma Bakanlığı, valilik, belediye ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen 21 Şubat kurtuluş töreni alanına geçildi.

Program çerçevesinde Bayburt Valiliğini de ziyaret eden Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Güler, valilik makamında il protokolü ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. - BAYBURT