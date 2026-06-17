Bayburt'un Tanıtımı İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'un Tanıtımı İçin Toplantı

Bayburt\'un Tanıtımı İçin Toplantı
17.06.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un tarihî ve kültürel zenginlikleri tanıtım çalışmaları değerlendirildi.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda, Bayburt'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi, marka değerinin artırılması ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, Bayburt'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin doğru stratejilerle tanıtılması üzerinde duruldu.

İlerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin de değerlendirildiği toplantıda, tanıtım çalışmalarında kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Vali Eldivan, Bayburt'un sahip olduğu değerlerin tanıtımında güçlü iş birliği ve koordinasyonun kentin gelişimine katkı sunacağını belirterek, çalışmaların ortak akılla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'un Tanıtımı İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:22:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'un Tanıtımı İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.