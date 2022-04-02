Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

02.04.2022 01:40

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor BAYBURT Havaların ısınmasıyla Bayburt'un merkezinde bahar havası yaşanırken yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

BAYBURT Havaların ısınmasıyla Bayburt'un merkezinde bahar havası yaşanırken yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Yıl boyunca aşırı yağan sebebiyle köy evlerinin kar altında kalması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Havaların ısınmasının ardından Bayburt'ta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklıkların iyiden iyiye hissedildiği Bayburt'ta kış yerini ilkbahara bıraktı. Yüksek kesimlerde ise hala kış mevsimi devam ediyor. Özellikle Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinde kar varlığını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Dumlu, Kılıçkaya, Kavlatan köylerinin kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bayburt'un Nişantaşı köyünde yaşayan bir vatandaş ise köylerde kar yağışının ardından kar birinkilerinin olduğunu söyleyerek, köylere baharın gelmediğini belirtti. Soğukların etkisinin devam ettiğini ifade eden Bayburtlu vatandaş, kışın bu sene uzun sürdüğünü dile getirerek, kış aylarında köylerde yaşamanın zorluğundan bahsetti.

Bayburt'ta hava sıcaklığı gün içerisinde 15 dereceye kadar ulaşırken, gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmekte. Bunun yanı sıra Meteorolojinin haftalık hava durumu tahminlerine göre, 15-20 dereceyi bulan hava sıcaklığı yeni haftada 10 derece kadar düşerek 9 ile 7 derece arasında değişkenlik gösterecek. Öte yandan, meteoroloji ekipleri kar erimesiyle oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Yapılan uyarıda, "Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:47:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement