Bayburt Valisi Eldivan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yılmaz ile görüştü

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 17. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret ederek Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Askeri personel tarafından karşılanan Vali Eldivan, karşılama programının ardından Tuğgeneral Burak Yılmaz ile makamında görüştü. Görüşmede, kentte sürdürülen askeri faaliyetlerin mevcut durumu ve kurumlar arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde duruldu. Askeri birimler ile kamu kurumları arası iletişimin ve iş birliğinin çalışma süreçlerine katkısı ele alındı.

Ziyarette Vali Eldivan'a Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Aydoğan Karasu, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.