Bayburt Valisi Eldivan, Jandarma Personeliyle Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Demirözü'nde görevli jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti. Ayrıca devletin güvenlik hizmetlerinde görev alan tüm personelin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Öte yandan Vali Eldivan, amcası vefat eden Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker'e taziye ziyaretinde bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet, Şeker ailesine başsağlığı dileyen Vali Eldivan, ziyaretin ardından belde esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. - BAYBURT