Bayburt Valisi Eldivan, Muhtarlar Günü'nde muhtarların ihtiyaçlarını dinledi - Son Dakika
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Bayburt Valisi Eldivan, Muhtarlar Günü'nde muhtarların ihtiyaçlarını dinledi

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Bayburt Valisi Eldivan, Muhtarlar Günü\'nde muhtarların ihtiyaçlarını dinledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valilik toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelip günlerini kutladı. Eldivan, muhtarlardan ihtiyaçları dinleyip kolaylıklar diledi; dernek başkanı Hüzeyfe Budak da kabul için teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Valilik toplantı salonunda muhtarlarla görüşen Eldivan, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesinde muhtarların önemli görev üstlendiğini ifade etti. Muhtarlardan köy ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Eldivan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüzeyfe Budak, kabulleri dolayısıyla Vali Eldivan'a teşekkür etti. Günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla ziyaret sona erdi.

Kaynak: İHA
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