Bayburt Valisi Eldivan, yeni İl Emniyet Müdürü Karaduman\'a hayırlı olsun diledi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ayhan Karaduman, görevine başladı. Karaduman, göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Eldivan, Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Karaduman'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Erkol ile de görüşen Vali Eldivan, Bayburt'ta görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetler dolayısıyla Erkol'a teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.