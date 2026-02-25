Bayburt Valisi Muhtarlarla İftar Yaptı - Son Dakika
Bayburt Valisi Muhtarlarla İftar Yaptı

Bayburt Valisi Muhtarlarla İftar Yaptı
25.02.2026 00:56
Vali Eldivan, muhtarların önemine değinerek kamu hizmetlerinde iş birliği vurgusu yaptı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda köy muhtarlarıyla iftar yaptı.

Programda konuşan Vali Eldivan, muhtarlık müessesesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, muhtarların devlet ile vatandaş arasında doğrudan temas sağlayan en önemli temsilcilerden olduğunu ifade etti.

Muhtarların sorumluluk bölgelerinde vatandaşların sorunlarını birebir takip ettiğini kaydeden Eldivan, kamu hizmetlerinin sahaya yansımasında kritik rol üstlendiklerini vurgulayarak, "Sulamadan tarıma, altyapıdan ulaşıma, eğitimden sosyal hizmetlere kadar hayatın her alanında muhtarlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Çünkü sahayı en iyi bilen, vatandaşımızın sesini en doğru şekilde bizlere ulaştıran sizlersiniz." dedi.

Birlik, beraberlik ve istişare kültürünün önemine değinen Eldivan, Bayburt'ta kamu kurumlarıyla muhtarlar arasında güçlü bir iş birliği bulunduğunu, bu uyumun sunulan hizmetlerin kalitesini artırdığını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Program kapsamında en yaşlı muhtar ile en genç muhtara, muhtarlık görevine sundukları katkılar dolayısıyla Vali Eldivan tarafından hediye takdim edildi.

İftar programına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Muhtarlarla İftar Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayburt Valisi Muhtarlarla İftar Yaptı - Son Dakika
