Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30.08.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Büyük zaferin 102'inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 102'inci yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Ecdadımız 1071'de Malazgirt'te adalet, merhamet ve barışın timsali olan bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, Malazgirt'te atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Aziz Milletimizin 1071'de başlattığı şanlı yürüyüşü Büyük Taarruzla güçlendirerek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırması 'Ya İstiklal, ya Ölüm' tercihi ile baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden aziz şehitlerimize Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement