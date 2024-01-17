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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'yı kabul etti - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'yı kabul etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'yı makamında kabul etti. Kabakçı, rafting ve kano sporlarına ilişkin projeler hakkında Vali Eldivan ile istişarelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı\'yı kabul etti
17.01.2024 - 08:52,  Güncelleme: 08:55
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'yı makamında kabul etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Federasyon Başkanı Kabakçı, Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri üzerinde yapılması düşünülen rafting ve kano sporlarına ilişkin projeler hakkında Vali Mustafa Eldivan'la istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Eldivan, su sporlarının hem Bayburt'un tanıtımına hem de gençlerin bu sporlara yönelmesine etki edeceğini, bu meyanda Bayburt olarak doğa sporlarının merkezi olmayı hedeflediklerini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'yı kabul etti - Son Dakika


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