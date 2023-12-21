Bayburt Valisi ve eşi engelli vatandaşlarla buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğum günü pastasını engelli vatandaşlarla birlikte kesen Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan çeşitli hediyeler verdikten sonra mutlulukları yüzlerine yansıyan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vali Eldivan, Engelsiz Yaşam Merkezindeki çalışmalardan bahsederek, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezimiz, dezavantajlı kesimlere doğrudan ulaşabilen, bakıma muhtaç engelli ya da kimsesiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi, hayati döngülerinin sağlanması, vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi noktasında önemli rol üstlenmektedir" dedi.

Merkezdeki vatandaşları sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Eldivan, vatandaşların en iyi şartlarda barınmaları için yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. - BAYBURT