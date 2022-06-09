Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi - Son Dakika
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Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

09.06.2022 09:46

Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi Bayburt Belediyesi çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

BAYBURT - Bayburt Belediyesi çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Etkinlikler dahilinde Bayburt Belediyesi ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile "Bir Uzay Masalı" isimli tiyatro oyunu Çoruh Kültür Merkezi'nde Bayburtlu çocuklarla buluştu.

Tuzla Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibi tarafından "Sahne Senin Türkiyem" projesi dahilinde sahnelenen oyun çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sergilenen birbirinden güzel oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken miniklerin neşesine ortak olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bugün burada Tuzla Belediyemizin sosyal ve kültürel bir aktivitesi için bulunuyoruz. "Sahne Senin Türkiyem" isimli çalışmaları çerçevesinde bizlere bir oyun sahneleyecekler. İstanbul'da bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanımız Hicabi Durmuş, Tuzla Bayburt Dernek Başkanı Abdullah Bayram kardeşimiz ve Suat Ramazan ile Muharrem İnce beyler birlikte geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

Çocukları daha nice bu tip etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Pekmezci, "İnşallah siz sevgili çocuklarımızı bundan sonrada böyle güzel programlarla buluşturmaya çalışacağız. Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyor, sizlere iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi
Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi
Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi
Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

YORUMLAR
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Tuzlalı çocuklar, 'Marmara hepimizin' dedi Tuzlalı çocuklar, 'Marmara hepimizin' dedi
Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Bayburt, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi - Son Dakika

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