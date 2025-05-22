Bayburtlu Kadınlar Beyaz İş Nakışlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Bayburtlu Kadınlar Beyaz İş Nakışlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Bayburtlu Kadınlar Beyaz İş Nakışlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor
22.05.2025 08:57
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Bayburt'taki kursiyer kadınlar, el emeği nakışlarla hem geleneksel ürünleri yaşatıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bir döneme damgasını vuran, çeyizlik ürünlerin olmazsa olmazı beyaz iş nakışlar, Bayburtlu kadınların emekleriyle yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Bayburt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren El ve Makine Nakışları Kursunun hünerli kursiyerleri özenle işledikleri ürünleri satarak, ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar.

Açılan kursta bir araya gelen 15 kursiyer kadın, usta öğretici Esen Köse'nin yardımıyla hep birlikte el emeği göz nuru ürünleri titizlikte işliyor. Antika kara kelle dikiş makinesinde beyaz iş seccadeleri, havluları, kanaviçeleri, çeyizlik ürünleri hazır hale getiren kadınlar, geçmişin izlerini taşıyan ürünleri kullanışlı hale getirmek için var gücüyle çalışıyorlar. Kursiyer kadınlar, babaanne ve anneannelerinden kalan kanaviçelere de modern dokunuşlar ekleyerek, bu ürünleri geri dönüştürüyorlar. Gündelik hayata uygun ürünler hazırlayan kadınlar, gelen siparişlere yetişemediklerini söyleyerek, sattıkları ürünlerden para kazandıklarını, ev ekonomisine de katkıda bulunduklarını ifade ettiler.

"Hastalığımı kurs sayesinde yendim"

Kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini söyleyen kursiyer Hülya Karaca, hastalığını kurs sayesinde yendiğini anlattı. Kursla birlikte sosyal hayatının devam ettiğini belirten Karaca, stres attığını, bu şekilde de hastalığının nüksetmediğini dile getirerek, "Ben bu kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığımdan dolayı tedavi gördüm. Kurs hocamızın sayesinde bu atölye açıldı, bana da sebep oldu ve kursa başladım burada stresimi attım, hastalığımı yendim. Kadınlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, evime de maddi katkıda bulunuyorum, günlerim de neşeli geçiyor" dedi. Kursa başlamadan önce tam anlamıyla nakış bilmediğini, kara kelle makineyi kullanamadığını vurgulayan Karaca, kurs sayesinde el yeteneklerini geliştirdiğini, dikiş işinde ve işleme alanında ustalaştığını bildirdi.

"Aşkla işimizi yapıyoruz, hiç yorulmuyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte namazlık, masa örtüsü, havlu ve çeşitli çeyiz ürünleri yaptıklarını dile getiren bir diğer kursiyer Yasemin Mercimek, hiç yorulmadıklarını işlerini aşkla yaptıklarını belirtti. Annelerinden, ninelerinden kalan kanaviçeleri masa örtüsüne, havluya, seccadeye çevirdiklerini ifade eden Mercimek, "Normalde insanlar çalıştıklarında yorulurlar ama biz işimizi aşkla yaptığımız ve çok keyifli vakit geçirdiğimiz için asla yorulmuyoruz. Annelerimizden, ninelerimizden kalan kanaviçelerimizi de çeşitli ürünlere çeviriyoruz, tekrardan hayata döndürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz"

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan El ve Makine Nakışları kursunda 9 yıldır usta öğreticilik yapan Esen Köse, bildiklerini kursiyerlerine de öğretti. Bu süre zarfında hiç iş bilmeyen, eline iğne iplik almamış kursiyerlerinin de olduğunu, zamanla bu kursiyerleri yetiştirdiğini kaydeden Köse, "9 yıldır bu işi yapıyorum. Bu 9 yılda eline iğne, iplik almamış, dikiş yapmamış kursiyerlerim de oldu. Şimdi de 15 kursiyerlerimle birlikte kara kelle denilen eski makinelerde, geçmişin izlerini taşıyan beyaz işi nakış yapıyoruz. Hanımlarla beraber hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de hoş sohbet eşliğinde keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Limonlu çay eşliğinde işlerini özenle ve severek yapan kadınlar, "Kadın kadının yurdudur, bilmediğimiz bir teknikte birbirimize destek veriyoruz" diyerek, beraberlik mesajı verdiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

bayburt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlu Kadınlar Beyaz İş Nakışlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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