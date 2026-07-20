Bayındır\'da ikinci İtfaiye Şefliği hizmete başladı

Bayındır'da uzun yıllardır bölge halkı ve mahalle muhtarları tarafından dile getirilen itfaiye şefliği talebi karşılık buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın, ilçe merkezindeki mevcut itfaiye istasyonuna ek olarak Arıkbaşı Mahallesi'nde kurduğu ikinci itfaiye şefliği faaliyete başladı.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren orman, makilik alan ve arazi yangınlarına daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacak olan Arıkbaşı İtfaiye Şefliği, yalnızca Arıkbaşı Mahallesi'ne değil, çevrede bulunan birçok kırsal mahalleye de hizmet vereceği belirtildi. Yeni şeflik sayesinde yangın, trafik kazası, doğal afet ve diğer acil durumlarda ekiplerin olay yerine ulaşım süresinin önemli ölçüde azalması hedeflenirken, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından da önemli bir adım atılmış oldu.

Yangın riski yüksek olan kırsal bölgelerde hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, yeni hizmet noktasının Bayındır'ın afetlere karşı hazırlık kapasitesini artıracağı ve acil durum yönetiminde önemli bir rol üstleneceği aktarıldı.

Arıkbaşı İtfaiye Şefliği, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve belediye meclis üyeleri tarafından ziyaret edildi. İtfaiye personeliyle bir araya gelen Başkan Sakarsu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, yeni hizmet binasının bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yeni itfaiye şefliğinin uzun süredir beklenen önemli bir yatırım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bölge halkımızın ve muhtarlarımızın talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Bayındır ilçe merkezindeki mevcut merkez istasyonuna ek olarak kırsal mahallelerimizde meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla faaliyete geçirilen yeni İtfaiye Şefliği'ni belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. İlçemizin can ve mal güvenliğini güçlendirecek bu önemli yatırımın Bayındır'ımıza hayırlı olmasını diliyor, başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve İtfaiye Dairesi Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yeni itfaiye şefliğinin hizmete alınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman ve arazi yangınlarına müdahale kapasitesinin güçlenmesi beklenirken, Bayındır'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için daha güvenli ve daha hızlı acil müdahale imkanı sağlanmış olacak. Bölge halkı ve mahalle muhtarları da uzun süredir dile getirdikleri talebin karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti. - İZMİR