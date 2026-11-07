Bayır Mahallesi, Marmaris'te Cumhuriyet Kupası'nı penaltılarda İçmeler'i 9-8 geçti - Son Dakika
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Bayır Mahallesi, Marmaris'te Cumhuriyet Kupası'nı penaltılarda İçmeler'i 9-8 geçti

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Bayır Mahallesi, Marmaris\'te Cumhuriyet Kupası\'nı penaltılarda İçmeler\'i 9-8 geçti
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Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği turnuvanın finalinde Bayır Mahallesi, normal süresi 2-2 biten maçta İçmeler'i penaltılarda 9-8 yenerek Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Kupayı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü takdim etti.

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği futbol turnuvasının şampiyonu Bayır Mahallesi oldu. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan finalde, penaltı atışlarında İçmeler'i 9-8 mağlup eden Bayır, Cumhuriyet Kupası'nı kazandı.

Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bayır Mahallesi oldu.

Turnuvanın final karşılaşmasında İçmeler ve Bayır mahalleleri şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Erkan Işıksal Sosyal Tesisleri Bilgin Özkaynak Halı Sahası'nda oynanan mücadeleyi Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş ve çok sayıda sporsever takip etti.

Eski hakemlerden Mutlu Çelik'in yönettiği karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Şampiyonun belirleneceği penaltı atışlarında ise İçmeler'i 9-8 mağlup eden Bayır Mahallesi takımı, Cumhuriyet Kupası'nı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takımın kupasını Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü takdim etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ünlü, organizasyonu Cumhuriyet'in 103. yılını sporun birleştirici gücüyle kutlamak ve mahalleler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediklerini belirtti. Başkan Ünlü, "Bu organizasyon bizim için yalnızca bir futbol turnuvası değil; mahallelerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren önemli bir buluşma oldu. Sahada rekabeti, tribünlerde heyecanı, dostluğu ve dayanışmayı gördük. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirerek gençlerimize ve hemşehrilerimize ortak bir heyecan yaşattık. Sporun insanları bir araya getiren, kaynaştıran ve dayanışmayı büyüten gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Turnuva boyunca mücadele eden bütün takımlarımızı yürekten kutluyoruz. Kazanan Marmaris oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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